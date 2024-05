Fermato ai controlli, 19enne pordenonese tenta inutilmente la fuga. In casa dosi di hashish, un coltello e una pistola

PORDENONE - Fermati dagli agenti di Polizia per un semplice controllo, due giovani finiscono nei guai per il possesso di stupefacenti e, nel caso di uno dei due, anche di un coltello a serramanico e di una pistola scacciacani.

Si tratta di un 23enne di origini campane e di un 19enne pordenonese. Quest'ultimo, arrestato, si trova ora agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il 23enne, invece, è stato denunciato e deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà.

Cosa è successo

La coppia di giovani stava viaggiando in auto, quando a Cordenons è stata fermata dalla Squadra Mobile per un controllo. Alla richiesta di esibire i documenti, il 19enne, seduto sul lato passeggero, è sceso precipitosamente dalla machina per scappare. Vani i tentativi di fuga da oarte del giovane, che gli agenti sono riusciti a bloccare dopo un breve inseguimento. Perquisito, nella tasca destra del giubbino aveva nascosto una panetta di 100 grammi di hashish. Estesa Ma il sopralluogo della polizia ha consentito anche di rinvenire e successivamente sequestrare tutta la strumentazione utilizzata per il confezionamento, la pesatura e il trattamento dello stupefacente.

Droga, strumenti per lo spaccio e armi

In particolare non è passato inosservato un dispositivo elettronico, utilizzato per la cottura del sottovuoto a bassa temperatura. Attraverso questo sistema, infatti, la sostanza, cuocendo per 48 ore consecutive, perde il classico odore riuscendo - in teoria, ma a quanto pare non in pratica - a eludere facilmente i controlli. Droga, strumentazioni per il confezionamento, ma anche armi. Il giovane è stato trovato in possesso anche di un coltello a serramanico con la lama con evidenti tracce di stupefacente del tipo hashish lunghezza complessiva di cm 20, di una pistola scacciacani priva del tappo rosso e della somma di 1100 in contanti. Il tutto è stato sequestrato.

La misura cautelare

In considerazione di quanto rinvenuto il giovane è stato tratto in arresto e su disposizione del Pm di turno Monica Carraturo, associato alla casa circondariale di Pordenone. Inoltre l’arrestato è stato denunciato anche per il reato di resistenza. L’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Pordenone che ha disposto per il giovane la sottoposizione agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nel corso dell’attività gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito anche una perquisizione domiciliare nei confronti del conducente del veicolo, il ventitreenne di origine campane. Nascosti all’interno della camera da letto un pezzo di hashish dal peso di 25 grammi. In considerazione di quanto rinvenuto il giovane è stato deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà.