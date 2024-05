Mattina di sole ai Giardini dell'Arena. Una scolaresca padovana di prima media, impegnata in una caccia al tesoro fra arte e storia, improvvisamente si ferma e si sbraccia, si avvicina e si entusiasma, in un crescendo di eccitazione pre-adolescenziale: «È lei! Ci fai un autografo? Siamo iscritti al tuo canale! Possiamo farci un selfie?». Un po' imbarazzato e un po' rassegnato, «perché in fondo noi siamo dei super-boomer» confessa una prof, uno dei docenti si offre di scattare la foto di gruppo. Ritratto di 11-12enni con Shiqi "Sissi" Zhan, fenomeno social da 1,2 milione di follower su TikTok, 273.000 su YouTube e 199.000 su Instagram, la 24enne cinese che tra Padova e Mestre ironizza su pregiudizi e stereotipi degli italiani. Per inquadrare il fenomeno degli influencer-creator a Nordest, forse basterebbe fermarsi qui, alla scena che irrompe nel bel mezzo dell'intervista in cui la 24enne racconta a un giornale di carta cos'è una vita nel digitale. Ma siccome la ragazza ha molto altro da dire, vale la pena di ascoltarla fino in fondo.



Cosa ci fa a Campodarsego?

«Sono nata a Camposampiero. I miei genitori sono venuti qua dalla Cina per lavorare come ambulanti nell'abbigliamento. Tre figli, io sono la seconda. Da piccola conoscevo solo il cinese, poi all'asilo ho imparato l'italiano. Ora parlo anche inglese, francese, tedesco. E i dialetti: quello dello Zhejiang e un po' di veneto. Mi hanno aiutata i compagni di scuola. Alle superiori ho studiato Ragioneria al Calvi. Avrei preferito qualcosa di più artistico, ma mamma e papà mi hanno detto che mi sarebbe stato utile saper fare i calcoli».



È stato così?

«Alla fine sì. Anche se poi all'Università ho scelto quello che mi piace davvero: Advertising&Marketing allo Iusve di Mestre. Sono al secondo anno: se non sono abbastanza preparata per un esame, i prof non mi fanno certo sconti perché hanno scoperto dai loro figli che sono un'influencer... Com'è giusto che sia, del resto. Anche perché non mi considero un'influencer: sono una content creator».



Che differenza c'è?

«Un'influencer per me è Chiara Ferragni che mostra la sua vita, cosa fa, cosa mangia. La seguo pure io, anche se molto meno dopo il caso pandoro. Parentesi: se diventerò una donna di successo, farò beneficenza mostrando la prova delle donazioni. Da ragazzina mi sarebbe piaciuto diventare come lei, perché mi piaceva la moda. Ma ad un certo punto ho unfollowato (smesso di seguire, ndr.) tutte le modelle: erano troppo belle, mentre io vivevo un periodo di insicurezza. Così ho preferito i profili in stile comedy, motivazionali, sulla fiducia in se stessi. Ho capito che i social sono utili quando li sai usare, non se li subisci. Per questo mi sento più una digital creator: creo contenuti e li posto, con l'obiettivo di far sorridere le persone. Le aziende mi propongono delle collaborazioni e io seleziono quelle che trovo coerenti con il mio pubblico. Per esempio ora sono molto gasata perché un tour operator mi ha proposto di andare in Cina con la mia community, a cui farò da guida o, meglio, da amica».



Quando ha iniziato sui social?

«Durante il lockdown, mentre ero chiusa nella mia cameretta a leggere libri. Tengo a precisarlo: di carta. In quel periodo ero molto infastidita dai commenti sui cinesi a proposito del Covid. Ma anche in seguito mi sono accorta di quanto per gli italiani siamo quasi come degli alieni. Allora mi sono detta: quasi quasi carico uno sketch sullo stereotipo dei cinesi che non sanno dire la "r". Siccome avevo un taglietto su un dito, mi sono messa un cerotto e per ironizzare ho detto: "Adolo!". Il filmato è diventato virale. Ho poi saputo che per i ragazzini quella parola è un tormentone, come "sium" o "scialla"».



È pure un marchio: da viverci?

«All'inizio ho lanciato il merchandising, poi l'abbigliamento da donna. Ma il commercio ha tanti costi e starci dietro sta diventando difficile, per cui non so se continuerò. Adesso il mio obiettivo è lo studio e i social sono un hobby, condiviso con la mia famiglia. Il ragazzo che spesso si vede nelle scenette, è mio fratello; la mamma all'inizio per intervenire voleva essere ben preparata, mentre adesso è più spontanea; il papà è contento, perché vede che non mi sono montata la testa».



Non c'era un po' il rischio, con 51,2 milioni di like su TikTok?

«Mi fanno impressione questi numeri, ma mi sorprende anche quando le persone mi riconoscono per strada, perfino quando avevo la mascherina durante la pandemia. Mi dicono: "Wow, dal vivo sei diversa, hai avuto un glow up (miglioramento, ndr.) pazzesco". Il fatto è che nei reel preferisco far vedere la parte più brutta di me, perché non pensino che io sia perfetta, soprattutto i più giovani che mi seguono su YouTube, mentre gli adulti preferiscono Instagram e la generazione Z sta su TikTok».



Quanto deve durare un video per funzionare?

«Quelli più corti vanno più virali se sei poco conosciuto. Se invece hai già una base, il pubblico può seguirti anche per un minuto. Ma per catturare l'attenzione sono fondamentali i primi 3 secondi. Posto 3 o 4 volte alla settimana: tra ideazione, riprese e montaggio con la musica giusta, posso metterci una giornata per realizzare le idee divertenti che mi appunto sul cellulare».



Pensa che smetterà mai?

«Credo che un giorno tutto questo finirà, ma non sarà un dramma, perché i social sono un mondo tossico che può creare dipendenza. Nel frattempo sogno un futuro nella cucina. A me piace mangiare e tutta la mia famiglia ama cucinare. Ah, mia sorella è la food creator Elena Zeng e ha 166.000 follower su Instagram...».