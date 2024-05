PORDENONE - Cambia il look, cambia il nome, cambia il format e ovviamente è già cambiato il gestore. Il futuro del Caffè Nuovo, uno dei locali storici in centro città, rimasto chiuso per un anno a causa del fallimento del precedente gestore, sta per finire nero su bianco su un progetto di ampio respiro. Dopo le tribolazioni con quattro aste consecutive per trovare chi volesse riavere le chiavi in mano e provare a rimettere in moto la macchina non certo facile da guidare nel periglioso mare dei locali pubblici cittadini, il curatore, Fernando Padelletti è riuscito a trovare la persona giusta. Il giudice adesso ha dato il via libera alle questioni burocratiche, quindi tra poco partirà la nuova avventura.



IL NUOVO GESTORE

Intanto è arrivato il momento di scoprire che si è assunto oneri e onori di gestire il Caffè Nuovo. Si tratta di un imprenditore del settore sicuramente noto, pordenonese, che ha casa vis a vis al Caffè Nuovo quindi lo conosce molto bene e sopratutto è esperto del mestiere. Ad assumersi questa responsabilità, pur con la consapevolezza che il lavoro se fatto bene, paga, è stato Manuel Da Dalto, conosciuto perché gestisce il Mediterraneo, uno dei ristoranti - pizzeria tra i più apprezzati e sicuramente noti ben oltre i confini della provincia. La pizza ha vinto parecchi premi. Ma Da Dalto ha anche un altro locale a Caorle e si sta apprestando ad aprirne altri due in regione. Il Caffè nuovo, però, è un’altra cosa.



IL PROGETTO

Resta da capire cosa spinge un imprenditore ad aprire una attività in questo momento non certo facile per commercio, bar e locali. «Intanto - spiega direttamente l’interessato - il fatto che vivendo davanti al Caffè Nuovo l’ho sempre visto in attività, mentre in questo ultimo anno devo dire che facevano tristezza le vetrine spente, la porta sbarrata e nessun tavolino all’esterno. Ovviamente non è solo questo. Abbiamo, infatti, la consapevolezza che lavorando sodo e cambiando anche il tipo di offerta con innovazioni e cose nuove da offrire si possa anche riuscire a coinvolgere le persone che quindi possono essere invogliate a venire. È evidente - è andato avanti - che se avessimo preso il locale mantenendo le stesse caratteristiche e la stessa offerta di prima, non saremmo in grado di andare avanti per molto tempo. Invece le idee che abbiamo a noi sembra che possano funzionare».



LA SORPRESA

Il Caffè Nuovo, dunque, non sarà, dunque, un bar tradizionale, ma avrà un format che sarà una novità assoluta. «Per ora non voglio svelare di più, posso aggiungere che per Pordenone, ma anche per tante altre realtà si tratta di una innovazione che sta nascendo e che noi porteremo in città. Mi fermo qui. Aggiungo - spiega il nuovo gestore - che ovviamente si potrà anche fare le cose che tradizionalmente si fanno in un locale pubblico, dalla colazione ai pranzi e ci sarà una offerta pomeridiana. Il tutto, però, legato a questa innovazione che sarà una sorpresa. Il locale sarà completamente ristrutturato, i lavori dovrebbero partire per luglio, terminati i tempi tecnici della presa in carico, e l’apertura vorremmo farla per la seconda settimana di agosto. Non è da escludere che si possa slittare di qualche giorno, dipenderà dalla possibilità di trovare le imprese nei tempi giusti, ma di sicuro per l’appuntamento di PnLegge il locale sarà aperto. Ultima cosa: cambieremo anche il nome, non si chiamerà più Caffè Nuovo. Il resto lo scopriremo volta per volta». Scontato anche il fatto che ci saranno i gazebo esterni.