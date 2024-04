Cocaina nascosta nelle scarpe: arrestato un 23enne. Sul mercato la droga avrebbe fruttato 15mila euro

PORDENONE - Tolto il "sassolino" dalla scarpa che pungeva il passo del giovane di 23 anni.

L'uomo, arrestato dagli agenti della Polizia di Stato, aveva nascosto dosi di cocaina dentro le scarpe riposte nell'armadio.

L'operazione è scattata nel pomeriggio di giovedì 18 aprile, dopo aver notato un insolito andirivieni di persone, noti consumatori di sostanze stupefacenti, da un appartamento del pordenonese, abitazione del 23enne, cittadino italiano di origini marocchine, in cui vivono anche moglie e figlio di due mesi. Avvisato il pm di turno, la perquisizione ha dato subito esito positivo, portando alla scoperta delle dosi di droga all'interno delle calzature.nella scarpiera della stanza da letto. Dentro un involucro con 135 grammi di cocaina. Inoltre, nell'abitazione sono stati ritrovati pochi grammi di marjuana, 2 bilancini e vario materiale per il confezionamento. In considerazione dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto il giovane è stato tratto in arresto nella flagranza di reato e trasferito nella casa circondariale di Pordenone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La droga sequestrata avrebbe fruttato sul mercato oltre 15.000 euro di guadagno.