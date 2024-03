Violenza a pubblico ufficiale e droga, ragazzo di 23 anni arrestato due volte in due giorni

PORDENONE - Il personale del Reparto Mobile, Nucleo Radiomobile, del Distretto di Polizia locale Friuli occidentale, ha arrestato mercoledì scorso all'arresto di A.D., 23 anni, per il reato di resistenza e violenza con lesioni aggravate a pubblico ufficiale consumato nella medesima sera dopo un inseguimento avvenuto nelle vie centrali della città. Venerdì 14 marzo, presso il Tribunale di Pordenone, è stata celebrata l’udienza di convalida dell’arresto, occasione nella quale il giudice ha applicato anche la misura cautelare degli arresti domiciliari presso il domicilio dichiarato dall’imputato in Brugnera.

In attesa dell’udienza di convalida, il Nucleo di Sicurezza e Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Locale, coordinato dal Comandante di Reparto Nicola Candido, ha raccolto elementi e informazioni che facevano sorgere il fondato sospetto che il 23enne potesse trarre ingenti guadagni da attività non lecite. Avvertito il Pm titolare dell’indagine – dott. Carmelo Barbaro - il quale ha ravvisato la necessità di procedere alla perquisizione dell'abitazione ove sarebbe stata eseguita la misura cautelare. Il personale del Nucleo Sicurezza Urbana e Polizia Giudiziaria della Polizia Locale si è recato presso l'abitazione dando informazione all’imputato. Una volta entrati, gli agenti hanno potuto avere conferma che l'imputato manteneva un tenore di vita assolutamente incompatibile con il reddito percepito, potendosi permettere beni di lusso, capi di vestiario griffati oltre a quanto già appurato durante il precedente arresto. In casa sono state trovate consistenti quantità di stupefacenti: 4,543 chili di hashish, 1,613 chili di marijuana, 27 grammi di cocaina, oltre 1000 euro in contanti e quantitativi di materiali per il confezionamento di stupefacenti e la loro cessione al dettaglio. Il giovane è stato così immediatamente (e nuovamente) arrestato e portato in carcere a Pordenone.