Violenza sessuale: nonno "orco" a processo. Le figlie: «Ha abusato anche di noi quando eravamo piccole»

TREVISO - Per oltre due anni, da quando ne aveva 12 a quando ne stava per compiere 15, una ragazzina dell’hinterland di Treviso ha subìto le attenzioni a sfondo sessuale da parte del nonno materno. Episodi che si sono verificati quando l’uomo e la nipote si trovavano soli in casa: nessun rapporto completo, ma palpeggiamenti spinti che la giovanissima, per vergogna, ha sempre tenuto nascosti.

Fino a quando ha deciso di confidarsi con una zia, sorella della madre e figlia dell’uomo. La donna è scoppiata in lacrime: «Ha fatto lo stesso anche con me quando avevo la tua età». Poi si è scoperto che anche un’altra zia aveva subìto lo stesso trattamento. Da lì è scattata la denuncia che ha portato a processo un 72enne per violenza sessuale su minore. Per le zie l’accusa è già caduta in prescrizione. La giovane, oggi 17enne, si è costituita parte civile con l’avvocato Stefano Zoccarato.