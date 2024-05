Cielo coperto e pioggia, vero clima british e non solo: appare pure un bus londinese a due piani. Ecco cos'è

PRATA - All’ora del tè l’ha visto percorrere la Pordenone-Oderzo. Il primo pensiero è che si fosse perso, ma poi quando ha imboccato la rotonda dal senso di marcia corretto, ha capito che non si trattava di un'allucinazione. Era proprio in Friuli. Il clima british c’è tutto. Cielo coperto. Piove e anche tanto. In giro è una danza di ombrelli e kway.

E poi c’è lui. Alto nei suoi due piani rossi che sembra spuntare dal nulla dietro una curva, lasciando quasi immaginare che se giri l’angolo sei a Piccadilly Circus e se svolti a sinistra vai a Buckingham Palace. Ma cosa ci fa un double decker a Prata? Nessun mistero, chi frequenta sagre e kermesse gastronomiche, anche nella nostra regione, ha già la risposta. Per chi non lo sapesse, è un ristorante itinerante, un mezzo da street food.