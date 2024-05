Volano le assunzioni anche in Friuli Venezia Giulia, così come nel resto del Paese. Il 2023 si è chiuso in regione con un incremento a due cifre e nei primo tre mesi del 2024 le assunzioni, pur con un evidente frenata dovuta alla crisi dei consumi interni, alla difficoltà a riprendere i ritmi dell’export, continuano ad avere davanti il segno positivo.



LE TIPOLOGIE

Ma quali sono le tipologie di contratto con cui vengono assunti al lavoro i friulani. In aiuto per entrare nel dettaglio arrivano i numeri della Cgil regionale, presi dall’Osservatorio. Ebbene, si evidenzia che i contratti a tempo continuano a fare la parte del leone. «I dati sul mercato del lavoro regionale – dichiara Michele Piga, segretario regionale della Cgil - parlano chiaro: delle 269mila assunzioni registrate nel 2023 in Friuli Venezia Giulia meno di 26mila sono state a tempo indeterminato, vale a dire il 9,6%. Tutto il resto è precario, con 136 mila contratti a termine, 43mila somministrazioni, 56mila tra parasubordinati, intermittenti, domestici, tirocini e lavori socialmente utili».



LAVORO PRECARIO

La galassia del lavoro precario supera insomma il 90% del totale delle assunzioni ed è un trend che continua, come dimostrano i dati del primo trimestre 2024, che hanno visto diminuire ulteriormente la percentuale di contratti stabili. Lo stesso report, del resto, ammette che la precarietà e il basso livello dei salari sono caratteristiche determinanti del mercato del lavoro. «Favorire la stabilità dei contratti per la Cgil, è anche uno strumento per contrastare il lavoro povero e offrire ai giovani migliore prospettive professionali e di vita, facendo ripartire l’ascensore sociale e contrastando fenomeni come l’emigrazione giovanile e la fuga di cervelli».



FUGA ALL’ESTERO

«Negli ultimi 10 anni – rimarca il leader della Cgil Fvg – se ne sono andati via dall’Italia oltre 1,5 milioni di residenti, 2,6 ogni 1000 abitanti. Con 43mila partenze del decennio il Fvg è la regione che registra il tasso più alto, il 3,6 per mille, e si tratta per lo più di ragazzi e ragazze tra i 25 e i 34 anni, spesso laureati, per i quali l’ascensore sociale è fermo da tempo». Tutte persone, dunque, che hanno fatto l’intero percorso scolastico in regione o nelle università fuori sede, è che poi mettono a disposizione il loro sapere in altri Stati che hanno investito neppure un euro nella loro formazione perché trovano giovani già preparati e solo da inserire nel mercato del lavoro».



RECRUITING DAY

Nei giorni scorsi, intanto, sempre a proposito di immissioni nel mondo del lavoro è arrivata una buona notizia da Pordenone, nel corso del Recruiting day. Sono, infatti, circa una novantina i posti di lavoro afferenti diversi settori merceologici quelli che il centro commerciale GranFiume mette a disposizione del territorio. Ciò è quanto emerso nel corso della presentazione del Recruiting Day promosso dalla Regione che ha come protagonista la struttura commerciale della Destra Tagliamento. Le aziende che hanno manifestato gli interessi, riconducibili all'interno di cinque aree, sono circa una ventina. Per la ristorazione sono richiesti addetti di sala e bancone, baristi, addetti cucina e pizzaiolo mentre per l'area Gdo addetti ai reparti macelleria, pescheria e gastronomia. Per i servizi di supporto, invece, vengono ricercati responsabili pulizie, addetti alle pulizie, al portierato, vigilanza e addetti antincendio. Infine sono richiesti anche addetti alle vendite, impiegati amministrativi e per l'ufficio gestione spostamenti e logistica, meccanico mezzi movimento terra, commerciale mezzi movimento terra e ottico.



COME FARE

Nel sito della Regione è già presente la locandina che riassume i posti messi a disposizione. Per candidarsi è necessario inviare il curriculum vitae all'indirizzo web https://bit.ly/ RAFVG2024_RD_Granfiume entro giovedì 6 giugno 2024, scegliendo una o più aree di interesse. Dopo una prima preselezione legata alle richieste pervenute, il recruiting vero e proprio si svolgerà nella giornata di sabato 15 giugno in una apposita area prevista all'interno del centro commerciale GranFiume a Fiume Veneto.