Maltempo, in Fvg migliora ma resta alta l’allerta. Il bilancio: quindici comuni allagati, guadi chiusi. 150 richieste di intervento

PORDENONE - Resta alta l'allerta meteo in tutto il Friuli Venezia Giulia, ma il peggio sembra essere passato. Secondo l'ultimo bollettino diffuso questa mattina, venerdì 17 maggio, dalla Protezione civile della Regione Fvg, nella seconda parte della notte le piogge si sarebbero attenuate e per la giornata odierna sarebbero previsti solo probabili rovesci e temporali sparsi sull'alta pianura e sulla zona montana, mentre sulla bassa pianura e costa il tempo dovrebbe andare in via di miglioramento con schiarite. L'intensa perturbazione infatti si sarebbe spostata verso l'Europa orientale, alleggerendo la situazione nella nostra regione.