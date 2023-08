Scontro frontale tra due auto a Moimacco, in tre finiscono in ospedale

MOIMACCO - Incidente stamani, lunedì 21 agosto, a Moimacco, lungo la regionale 54: due auto si sono scontrate frontalmente. Un impatto forte che ha portato una delle due macchine a finire la propria corsa a bordo strada, vicino un fossato. Nella dinamica tre persone sono rimaste ferite.

I tre feriti sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine: due in codice giallo per dinamica in ambulanza e una con l'elisoccorso sempre in codice giallo, tutte stabili e coscienti.

Sul posto i carabinieri di Cividale del Friuli e i Vigili del fuoco.