Viaggia in sella alla moto e si scontra con un'auto, centauro finisce in ospedale

FORGARIA NEL FRIULI - Una persona è stata soccorsa nel pomeriggio di oggi, martedì 15 agosto, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la ex provinciale 41 nel territorio comunale di Forgaria nel Friuli, indicativamente all'altezza del laghetto, in località Sompcornino. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre si trovava in sella a una moto è rimasta coinvolta in un incidente con una vettura. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli e l'elisoccorso.

Hanno attivato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile e cosciente.