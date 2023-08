Perde il controllo della moto e fa un brutto volo sull'asfalto: grave un giovane di 29 anni

CASARSA DELLA DELIZIA - Un uomo di circa 29 anni è rimasto gravemente ferito oggi, 2 agosto, in un incidente stradale accaduto a Casarsa della Delizia in via Sile. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il giovane ha perso il controllo della moto che stava conducendo ed è rovinato malamente sull'asfalto. Apparentemente nessun altro mezzo è stato coinvolto. Lanciato l'allarme sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento, l'elisoccorso e le forze dell'ordine. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni.