BELLUNO - Giornata drammatica ieri, domenica 16 luglio, per gli incidenti con motociclisti coinvolti. Cinque i centauri che si sono schiantati ieri sulle strade della provincia con un bilancio di due feriti molto gravi: un 54enne vicentino portato in codice rosso all'ospedale di Bolzano e un friulano elitrasportato a Udine. Poi incidenti d'auto, tra i quali la spettacolare uscita di strada alle Tre Cime verso il comune di Auronzo e al rientro code per tutti con rallentamenti sulle arterie dell'Agordino e auto ferme da Longarone in direzione autostrada.

I TORNANTI

Come sempre a tradire i centauri le curve: quelle dei tornanti del Passo Giau, in comune di Colle Santa Lucia, e quelle che portano alla diga del Vajont, tra Friuli e Veneto, tra i comuni di Erto Casso (Pn) e Longarone. Qui ieri gli incidenti più gravi. Intorno alle 17 al quinto tornante del passo Giau è finito fuori strada, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, un 54enne di Isola Vicentina: l'uomo con grave politrauma è stato soccorso dall'elicottero Pellikan 2 da Bolzano, intervenuta subito anche l'ambulanza di Colle Santa Lucia.

SCHIANTO A RUCAVA

Sempre a Colle, poco prima, alle 13.16, c'era stato un altro schianto in moto a Rucava: in questo caso conseguenze meno gravi per un 60enne della Provincia di regio Emilia che se l'è cavata con un trauma alla spalla. È stato soccorso dall'ambulanza di Colle e portato ad Agordo. Sempre moto protagonista dell'incidente poco prima delle 17 alle porte di Longarone: un uomo, che trasportava una 16enne, ha sbagliato manovra all'uscita dalla galleria e è finito contro un muro. Sono entrambi di Udine: la ragazza è stata trasportata al pronto soccorso di Belluno, dall'elicottero Falco di Pieve di Cadore, lui a Udine, in codice rosso. A Taibon moto contro furgoncino poco prima delle 15 di ieri sulla 203 Agordina all'altezza dello svincolo per Strapont. Ad avere la peggio il motociclista che ha dovuto ricorrere alle cure sanitarie. Non sono mancate le code in entrambi i sensi di marcia. Una ciclista 70enne invece la ferita dell'incidente avvenuto nella mattinata alla rotonda della Cerva a Belluno.

MIRACOLATI

Manovra errata infine per i turisti "scivolati" al volante della loro auto all'ombra delle Tre Cime e rimasti illesi. È accaduto ieri pomeriggio. I vigili del fuoco sono intervenuti in località Forcella Longeres nei pressi del rifugio Auronzo, dell'omonimo comune per la fuoriuscita autonoma di un'auto per un'errata manovra del conducente, rimasto illeso insieme ad una passeggera. I pompieri intervenuti da Cortina d'Ampezzo e da Pieve di Cadore con l'autogrù, hanno predisposto il recupero della vettura.