Cadono con la moto: due persone finiscono in ospedale

LATISANA - Due i motociclisti soccorsi la scorsa notte in due distinti incidenti stradali avvenuti a Pertegada di Latisana lungo la regionale 354.

Sebbene i due episodi non siano collegati tra loro, si tratterebbe per tutti e due di una fuoriuscita autonoma. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Latisana, i due centauri hanno perso il controllo della moto che stavano conducendo e sono rovinati sull'asfalto. In entrambi i casi si tratta di cadute autonome senza coinvolgimento apparente di altri mezzi. Dopo la chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Latisana e l'elisoccorso. In entrambi i casi i motociclisti sono stati trasportati all'ospedale di Udine in codice giallo. Attivati per quanto di competenza anche i vigili del fuoco.