Fermo in autostrada con la moto, viene investito da un'auto con roulotte: ferito un uomo di 40 anni

BOLZANO - Un motociclista 40enne della squadra di moto soccorso della Croce Bianca di Bolzano è stato investito in autostrada mentre, per cause ancora in fase di accertamento, era fermo con la moto nella corsia di marcia di destra.

Soccorso dai colleghi della Croce Bianca, il ferito è stato portato all'ospedale con l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites al San Maurizio di Bolzano, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la polizia stradale della Sottosezione di Vipiteno, che ha già ascoltato la testimonianza del turista e del motociclista che era in coppia con quello ferito. Gli accertamenti sono ancora in corso. A causa dell'incidente in corsia nord si sono formati circa 6 chilometri di coda.