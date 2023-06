Incidente moto-auto: feriti padre e figlio a bordo della due ruote

BELLUNO - Alle 16:50, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 348 a km 37 nel comune diper un incidente stradale tra una moto e un'autoa bordo del veicolo a due ruote. I vigili del fuoco accorsi dal distaccamento di Feltre con il supporto dei volontari del basso feltrino, hanno messo in sicurezza i mezzi e prestato il primo soccorso ai due centauri. I due motociclisti sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM, stabilizzati e trasferiti in ambulanza in ospedale. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.