MANZANO (UDINE) - Un ragazzo di circa 20 anni, che viaggiava in sella a una moto, si è scontrato con un'auto ed è rimasto ferito stamattina. L'incidente stradale è accaduto in via Ferrovia.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Cividale del Friuli e l'elisoccorso.

Il ragazzo è stato trasportato in volo in codice giallo all'ospedale di Udine. Attivati anche forza pubblica e vigili del fuoco.