Morto a 17 anni nell'incidente. Il calcio e le moto erano le sue passioni: ecco chi era Federico Huisman

TRIESTE - Sguardo sbarazzino, occhi vispi. Sognava, chissà, una carriera da calciatore o da motociclista Federico Ian Huisman, il 17enne che ha tragicamente perso la vita attorno alla mezzanotte del 26 giugno mentre stava rincasando in sella alla sua motocross KTM. Federico si stava facendo largo nel mondo calcistico giovanile: ha iniziato con il Kras Repen, la squadra di Monrupino.

Poi è stata la volta della Trieste Victory Academy, la squadra di Borgo San Sergio e ultimamente era approdato al Tabor di Sistiana.

Oltre al calcio, anche la passione per le due ruote. Tanto bella quanto pericolosa. Come la maggior parte dei giovani della sua età, Federico era attivo anche sui social. Su Tik tok pubblicava moltissimi filmati dove la protagonista indiscussa era la sua motocicletta: "Avere una moto = essere figo", "non capiranno mai la nostra passione", "silenzio e gas" sono alcune delle didascalie condivise da Federico che pubblicava le sue uscite in sella alla due ruote.