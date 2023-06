Ruda. Scontro tra bici e moto: feriti in ospedale, il primo è grave

RUDA (UDINE) - Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti un uomo in sella a una bicicletta e uno in moto. È accaduto in via Udine a Ruda.

I due sono stati soccorsi dal personale medico infermieristico composto da ambulanza, automedica e elisoccorso, attivati dalla Sores dopo la chiamata di aiuto al 112.

Il personale ha preso in carico entrambi gli uomini: quello che si trovava sulla bici è stato trasportato in volo all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni, incosciente. L'uomo in sella alla moto è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Palmanova in codice verde.