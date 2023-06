Ciclista travolto da un'auto, sbalzato per venti metri: gravissimo

SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO - Un uomo di 50 anni è stato soccorso intorno alle 22 di ieri dagli operatori sanitari per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di San Martino al Tagliamento, lungo via Valvasone, la ex provinciale 1, tra San Martino al Tagliamento e Valvasone di Valvasone Arzene. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Spilimbergo, mentre stava pedalando in sella a una bicicletta si è scontrato con un'auto a bordo della quale viaggiavano due persone.

Nell'impatto l'uomo in bici è stato proiettato per circa 20 metri. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Spilimbergo, un'ambulanza da San Vito al Tagliamento e l'automedica da Pordenone. Il ciclista è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza con il medico dell'automerica a bordo in gravi condizioni incosciente. Sono rimasti feriti anche i due occupanti della vettura, trasportati per la cura di ferite non gravi all'ospedale di San Vito al Tagliamento. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco.