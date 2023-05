SAN DONÀ - Falciati da una moto mentre attraversano la strada in bici, gravi due anziani. Hanno rispettivamente 91 e 82 anni i due uomini coinvolti nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri. Sono ricoverati all'ospedale dell'Angelo di Mestre (terapia intensiva, prognosi riservata) e all'ospedale Città del Piave di San Donà, dov'è stato portato anche il centauro, un trentenne, anche se le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Il dramma verso le 17 di ieri all'incrocio tra via Unità d'Italia (strada che costeggia gli impianti sportivi e che porta verso la rotatoria che poi conduce a Noventa di Piave) e via Centenario, una delle arterie esterne al centro cittadino dove maggiormente si è sviluppata l'edilizia residenziale.



LA RICOSTRUZIONE

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due anziani stavano transitando in bici (le classiche Olandesine); almeno uno dei due portava un borsone con dell'abbigliamento. L'intenzione era di attraversare la strada, la via Unità d'Italia, per proseguire sull'altro spezzone di via Centenario, dove probabilmente risiedono. Ma mentre stavano facendo questa manovra, dagli impianti sportivi, con direzione rotatoria, è sopraggiunta una moto Aprilia di grossa cilindrata. Il conducente deve essersi accorto dei due anziani ed ha iniziato la frenata ad una cinquantina di metri; con l'Aprilia è finito a terra, scivolando proprio verso i due, che sono stati così falciati. Un impatto terribile: le due bici sono finite ad una decina di metri dall'impatto, mentre la moto si è fermata una quarantina di metri dopo. Le condizioni dei due anziani sono apparse subito gravi al personale sanitario giunto dal Città del Piave. Per questo è stato allertato anche l'elisoccorso che è riuscito ad atterrare nel vicino campo, a poche decine di metri dal luogo dell'incidente. I due anziani hanno avuto le prime cure del caso. Una volta stabilizzati, l'uomo di 82 anni, le cui condizioni sembravano quelle destare maggiore preoccupazione, è stato portato a Mestre: i medici hanno dovuto amputargli una gamba. L'altro è stato portato nella struttura ospedaliera sandonatese.



CODICE ROSSO

Entrambi sono partiti in codice rosso, considerata la gravità delle ferite riportate. Sul posto si è portata la pattuglia della Polizia Locale sandonatese. Via Unità d'Italia è stata interrotta in entrambe le direzioni, prima per permettere i soccorsi, poi per consentire agli agenti di effettuare tutti i rilievi del caso, necessari per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto e stabilire le responsabilità. A quanto pare ci sono stati dei testimoni tra gli automobilisti che transitavano in quel momento, che sarebbero già stati sentiti dagli stessi vigili; anche questo risulterà importante per definire un quadro il più possibile esatto di quanto è successo ieri pomeriggio. Via Unità d'Italia è una arteria a grande scorrimento; per dimensioni e per la presenza della ciclabile, è una strada tutto sommato in sicurezza. Rimane, però, il problema dell'attraversamento da chi proviene dalle laterali, nella fattispecie da via Centenario. Probabilmente sarà da valutare anche se ci sono tutte le condizioni per considerare gli incroci in sicurezza.