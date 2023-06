Donna in bici travolta sulle strisce da un'auto: sbalzata per decine di metri è gravissima

MARTELLAGO - Grave incidente poco dopo le 9.30 di oggi, 25 giugno, in via Olmo a Olmo di Martellago subito dopo la rotatoria di Papa Giovanni all’Intersezione con via Selvanese: per cause al vaglio dei carabinieri di Spinea, un 88enne del posto che guidava una Fiat Panda in direzione Maerne ha travolto una donna in bicicletta che percorreva la Provinciale nella stessa direzione e che verosimilmente stava attraversando sulle strisce pedonali all’uscita dalla rotonda.