Schianto moto-furgone, muore centauro 20enne. Strada regionale chiusa

RUDA - Un ragazzo di 20 anni, residente nella Bassa friulana, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, martedì 27 giugno, per le gravi ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di Ruda. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati una moto e un mezzo pesante. A perdere la vita la persona che viaggiava sulla due ruote. È successo il lungo la regionale 351 che è rimasta temporaneamente chiusa.