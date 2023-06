Mestre. Forse uno stop non rispettato poi lo schianto, scontro tra un'auto e una moto: centauro in ospedale

MESTRE - MIRANO - Forse uno stop non rispettato poi lo schianto, scontro tra un'auto e una moto: centauro grave in ospedale. Oggi, martedì 27 giugno, un incidente a Mestre tra un'auto e una moto all'intersezione tra via Miranese e via Ivancich. Il centauro è stato ricoverato in ospedale all'Angelo.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, un'auto che proveniva da Mirano non avrebbe rispettato lo stop e si sarebbe immessa in strada svoltando verso sinistra. La moto, che proveniva da Mestre verso Mirano, si è dunque scontrata con la vettura. Indagini in corso anche sulla velocità della moto.