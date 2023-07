Incidente a Lignano Sabbiadoro, bimbo di 7 anni in bicicletta investito da un'auto: è grave

LIGNANO SABBIADORO - Bimbo di 7 anni investito mentre era in bici: sbalzato per 2 metri, è grave.

L'incidente oggi, 11 luglio, intorno alle 12, lungo Corso dei Continenti. Il bimbo si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da un'auto. A causa dell'impatto il piccolo è stato sbalzato per circa due metri riportando diversi traumi. Immediata la chiamata ai soccorsi arrivati con un'ambulanza da Lignano e l'elisoccorso atterrato nella piazzola di Riviera. Il bimbo è stato preso in carico dal personale infermieristico ed elitrasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni piuttosto serie ma sempre cosciente.