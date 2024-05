L'ultima impresa del ciclista Alberto Populin: 590 chilometri in 29 ore nell'ultramaratona in Toscana

QUINTO (TREVISO) - Altra impresa cislistica per Alberto Populin: l'atleta ha percorso 590 chilometri e 8mila metri di dislivello in 29 ore. E' l'ultima prodezza del 54enne di Quinto, membro dell'associazione sportiva Asd Divieto di Sosta. Populin ha pertecipato alla Florence Rando - Super Maremma, un'ultramaratona che lo ha portato a pedalare nel cuore di cinque province della Toscana: Firenze, Siena, Grosseto, Livorno e Pisa.

Ciclismo, l'impresa di Populin

Si è lanciato nell'impresa dopo aver superato, l'anno scorso, i propri limiti fisici e mentali partecipando alla Parigi-Brest-Parigi, una massacrante prova ciclistica (1.200 km) che il 54enne ha concluso in poco più di 68 ore nonostante i postumi di una caduta.

Dopo aver pedalato in riva all’Arno, essere arrivato in cima alle colline senesi, aver attraversato la Maremma e aver "abbracciato" il mare della Costa degli Etruschi, Populin è giunto sul traguardo di Scandicci dopo 29 ore. Una prestazione di tutto rispetto per il 54enne funzionario assicurativo con la passione per le ultramaratone ciclistiche.

Populin ha condiviso idealmente il traguardo toscano con gli amici dell’Asd Divieto di Sosta, società di Quinto nata nel 2023 e che coniuga podismo e ciclismo. Il 54enne è uno dei circa 70 tesserati del club presieduto da Raffaello Codato: «Podisti e ciclisti accomunati dalla passione per lo sport e delle sfide prima di tutto contro sé stessi - spiega l'associazione -.

Alberto Populin ne è l’esempio».