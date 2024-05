Tragedia a Concordia: cade dalla bicicletta, sbatte la testa sull'asfalto e resta a terra senza vita

CONCORDA SAGITTARIA - La caduta, il tentativo di rianimazione ma per un cittadino senegalese purtroppo non c'è stato niente da fare. È deceduto questa mattina, 5 maggio, a Concordia Sagittaria un cittadino senegalese caduto, secondo una prima sommaria ricostruzione, dalla bicicletta.

L' incidente è successo poco dopo mezzogiorno di oggi, domenica 5 maggio, lungo via San Pietro.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale del Portogruarese, diretti dal commissario Thomas Poles, l'uomo stava transitando lungo la strada che da Concordia porta verso il centro commerciale. In sella alla bicicletta. Improvvisamente sarebbe caduto battendo violentemente la testa. Subito è stato lanciato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto i sanitari con l'ambulanza insieme ai colleghi dell'elicottero alzati in volo da Treviso. Nonostante il loro tempestivo intervento purtroppo per il cittadino senegalese non c'è stato niente da fare: è deceduto nel terribile impatto. Non è escluso che l' uomo abbia accusato un malore, cadendo dalla due ruote.