Morso da una vipera a Claut, bambino di 8 anni portato d'urgenza in ospedale a Belluno

CLAUT (PORDENONE) - Morso da una vipera, bambino di 8 anni portato in ospedale. Il fatto è successo nella giornata di ieri, 9 luglio, nella zona di Claut dove, stando alle prime ricostruzioni, il bimbo si trovava insieme alla sua famiglia per un'uscita fuoriporta. Improvvisamente la vipera lo ha morso. Immediata la chiamata ai soccorsi, il bimbo è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Belluno. Le sue condizioni fortunatamente sarebbero buone.