SPILIMBERGO (PORDENONE) - A Spilimbergo è calato il buio. Tutti piangono Chiara Bassutti. Chiara la brillante dottoressa in Economia aziendale, che aveva subito trovato lavoro per le sue riconosciute competenze. Chiara, la caposcout amata dal branco per la sua sconfinata simpatia, che su Instagram dopo i raduni dell'Agesci esortava «incontratevi, abbracciatevi, condividete idee, passioni, esperienze, sogni e progetti, costruite relazioni genuine e sorridete». Chiara l'arbitro di calcio in una famiglia che di giacchette nere ne contava già due, i fratelli Giulio e Daniele. Chiara, la barista così brava a preparare cocktail, una passione che la portava nei locali di tutto il Friuli. Chiara la ragazza dallo spiccato senso civico che, a soli 20 anni, nel 2018, si era candidata alle amministrative nelle fila di una lista civica a supporto del sindaco Enrico Sarcinelli. Chiara, la sorella modello e la figlia amorevole di papà Giuseppe, a cui tanta mano ha dato quando, alcuni anni fa, è rimasta l'unica donna di casa per la dolorosa scomparsa della mamma Sandra. Chiara Bassutti aveva soltanto 26 anni, ma lascia un dolore enorme nella comunità spilimberghese che ieri mattina si è risvegliata attonita e impietrita dopo aver appreso del tragico scontro di Istrago, lungo la regionale 464, nella quale la giovane ha perso la vita.

IL DOLORE

Una città che si è chiusa in se stessa e ha annullato gli eventi che riguardavano le attività più vicine alla vittima. Gli scout dell'Agesci Spilimbergo 1 hanno sospeso tutte le proposte del fine settimana raccogliendosi in preghiera. Gli arbitri della sezione di Maniago, Crescentino Fini, si sono stretti attorno a Giulio, che del sodalizio è presidente, e all'altro tesserato Daniele, ricevendo attestati di partecipazione al dolore e solidarietà da tutte le sezioni del Friuli Venezia Giulia. Il "Blu Spilimbergo cocktail and music caffè", dove tante volte la giovane si è esibita nella preparazione dei cocktail, ha tenuto le serrande abbassate in segno di lutto. Il sindaco Sarcinelli ha inviato ai congiunti un affettuoso e toccante messaggio di condoglianze, stringendosi a Giulio, già presidente della Casa di riposo ea propria volta impegnato in prima persona nell'amministrazione della comunità locale.

IL RICORDO

Il ricordo più toccante è tuttavia arrivato dai colleghi dei Servizi Cgn. Proprio perché, tra tutti, era il suo impegno più recente - dopo la laurea conseguita nel 2021 a Trieste -, le parole pronunciate restano maggiormente scolpite nella memoria, a testimonianza dello spirito che ha sempre accompagnato la ragazza, capace di farsi apprezzare sin dal primo giorno. «I suoi colleghi e tutta l'azienda sono sconvolti - si legge in una breve nota della società - Chiara era l'esempio della vita nella sua pienezza, ricca di energia, di progetti, generosa, altruista, sempre pronta a dare e a fare. Una ragazza dolcissima e sempre disponibile, che anche professionalmente rifletteva il suo grandissimo impegno e la sua voglia di realizzare, di costruire, sempre in prima linea, sempre in movimento. Una persona speciale che lascerà davvero un vuoto incolmabile». Sì, una ragazza speciale, che sapeva farsi volere bene e che era molto legata al territorio. Basta scorrere il suo profilo Instagram, dove condivideva i momenti più felici: la nascita e i giochi con la nipotina, il dolce ricordo dei nonni, la gioia della laurea accanto al papà e ai fratelli, gli abbracci durante i campi scout e le lunghe camminate zaino in spalle. E, ancora, la rievocazione storica di Spilimbergo, tra i figuranti della Macia. E quel sorriso e quella gioia dietro il bancone del Blu Spilimbergo, del Belvedere di Buja, del Guaranà o ai mercoledì-beach del Maracaibo, felice di proporre le sue creazioni ai clienti.