L'auto perde aderenza per l'asfalto reso viscido dalla pioggia ed esce di strada: Massimo Sorrenti muore a 47 anni

UDINE - Tragico schianto nella tarda serata di martedì 21 maggio a Ruda. A perdere la vita, Massimo Sorrenti, 46enne di origini calabresi, nativo di Catanzaro ma residente da alcuni anni a Villa Vicentina.



ARRESTO

Convalidato nella giornata di ieri da parte del GIP del Tribunale di Udine, l'arresto del cittadino marocchino di 28 anni che nella serata di sabato scorso 18 maggio, si è reso protagonista di una rissa tra più persone avvenuta in viale Leopardi, in borgo Stazione, nel capoluogo friulano. L'uomo È gravemente indiziato del delitto di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché della violazione della misura del divieto di ritorno nel Comune di Udine.

È stato condannato, su richiesta delle parti, alla pena di mesi sette e giorni dieci di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ad intervenire in quel frangente la Polizia di Stato della Questura friulana che dopo la segnalazione di alcuni residenti, si era recata sul posto, fermando lo scontro tra più soggetti di nazionalità straniera, alcuni dei quali in evidente stato di alterazione alcolica sin da subito manifestavano nei confronti degli stessi agenti un perdurante atteggiamento oltraggioso, non collaborativo e pure aggressivo. Con l'obiettivo di evitare l'insorgere di ulteriore dissidi, senza non poca difficoltà, gli operatori hanno proceduto all'accompagnamento in Questura del marocchino, che, opponendo resistenza, ha tentato invano la fuga e, successivamente, si è scagliato energicamente più volte contro i poliziotti. Accompagnato negli uffici di viale Venezia, è stato sottoposto ai rilievi foto-segnaletici, con conseguente arresto.



RISSA A TRICESIMO

Rissa tra ragazzi nella tarda serata di martedì, verso le 22, anche in un locale di via Matteotti a Tricesimo. Un giovane è stato soccorso dagli operatori del 118 all'interno del bar "La Pecora Nera" dopo essere stato colpito al capo. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118 che ha portato il giovane in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, in codice verde.