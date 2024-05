Il Giro a Padova, gli appassionati: «Finalmente il grande ritorno. Chi vince? La corsa è di Pogacar»

PADOVA - Dopo 24 anni il Giro d’Italia torna a far tappa a Padova. Oggi, 23 maggio, la 18. tappa tocca per 10 chilometri la provincia e l’arrivo è previsto in Prato della Valle. Chi vincerà? Vedremo al primo posto il fenomeno Pogacar o ci saranno sorprese? Ad assistere ci sono cento mila persone incuranti della possibilità di pioggia, prevista per il tardo pomeriggio. Pogacar e Milan sono tra i campioni preferiti tra le persone che attendono l’arrivo della corsa rosa in Prato della Valle: tra loro grandi appassionati di ciclismo e semplici curiosi.