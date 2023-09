Tragedia ad Azzano Decimo, si scontrano moto e auto: muore un motociclista

AZZANO DECIMO - Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 16 settembre, a Corva di Azzano Decimo, dove si sono scontrati una moto e un'auto. Sulla due ruote viaggiavano due persone, che sono state sbalzate dal mezzo per qualche metro. Una di loro, un uomo, ha perso i sensi ed è stato necessario avviare le manovre di rianimazione. Purtroppo non c'è stato nulla da fare se non decretare il decesso. Per la seconda persona è stato disposto il trasporto in ambulanza all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in codice giallo, stabile. Attivati anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, sul posto per i rilievi.