Scontro tra auto e moto alle porte di Palmanova, grave il motociclista

PALMANOVA - Una persona è stata soccorsa dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto nella tarda mattinata di oggi, sabato 16 settembre, lungo la regionale 252, appena fuori Palmanova, dove si sono scontrati una moto e un'auto.

A restare ferita la persona in sella alla moto. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di Nue112, sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Attivati anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata, in volo, in condizioni piuttosto serie, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.