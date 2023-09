Incidente a Palazzolo dello Stella. Perdono il controllo della moto e si schiantano: feriti due ragazzi ventenni

PALAZZOLO DELLO STELLA (UDINE) - Un ragazzo e una ragazza di età compresa tra i 20 e i 25 anni sono stati soccorsi dal personale medico infermieristico per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale che si è verificato intorno a mezzanotte a Palazzolo dello Stella lungo via Nazionale (statale 14).

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre si trovavano in sella a una moto hanno perso il controllo.

I due giovani sono stati presi in carico dal personale medico infermieristico: la ragazza è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza; Il ragazzo è stato trasportato in volo in condizioni piuttosto serie all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.