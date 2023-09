Schianto e carambola, incidenti a Codroipo e Mortegliano: sette feriti in ospedale

CODROIPO (UD) - Due persone, un uomo e una donna, sono state soccorse dal personale sanitario questa mattina, 1 settembre, per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la regionale 463 nel territorio comunale di Codroipo, altezza rotonda direzione Dignano.Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente di una vettura ha perso il controllo e la vettura è finita a bordo strada in un fossato. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo. Per le due persone, prese in carico dal personale sanitario, è stato disposto il trasporto in ospedale in codice verde.

Attivati i vigili del fuoco.

A Mortegliano lungo via Julia indicativamente l'altezza del civico 48, intorno alle 2 di oggi, il conducente di un minivan ha perso il controllo. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto. Tutte le persone che si trovavano all'interno dell'abitacolo (8) sono riuscite a uscire autonomamente dal mezzo e a chiamare il Nue112. La sala operativa della Sores hai inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo, l'equipaggio dell'ambulanza di San Giorgio di Nogaro che si trovava già in zona, l'automedica proveniente da Udine; in un primo momento attivato l'elisoccorso, che poi è rientrato libero e operativo. Cinque le persone prese in carico dal personale medico infermieristico: due sono state trasportate all'ospedale di Palmanova con l'ambulanza di San Giorgio di Nogaro, tre sono state trasportate con l'ambulanza di Palmanova all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine (una di queste in codice giallo su Udine, tutte le altre in codice verde su Udine e Palmanova). Sul posto i vigili del fuoco. Attivata la forza pubblica.