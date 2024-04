Scontro auto-scooter in zona industriale, muore un 36enne

VERONA - Un uomo di 36 anni, Elia Zecchinato, è morto in un incidente stradale avvenuto oggi nella zona industriale di Verona. La vittima era alla guida di uno scooter che si è scontrato con un'automobile, perdendo la vita a causa dei gravi traumi riportati.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari del Suem 118, sono intervenuti la Polizia locale e i Vigili del fuoco. E' il quarto incidente mortale in meno di due settimane nel veronese che vede scooteristi come vittime. La donna che ha travolto Zecchinato, di 32 anni, verrà indagata per omicidio stradale.