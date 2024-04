SACILE - È arrivato in viale Lacchin, all'altezza del palazzo che si affaccia anche sulla perpendicolare via Dante, e tranquillamente ha steso degli stracci a terra, forse anche un asciugamano, e ci si è addormentato sopra, a pochi passi dai negozi e dalla strada, in pieno giorno, di domenica. «Non ci era mai capitato finora - racconta Cristina, una delle residenti che per prima si è accorta della curiosa presenza - L'abbiamo notato intorno all'una, uscendo sul terrazzo. Solo un'ora prima lì non c'era nessuno, ne sono sicura».



LA SITUAZIONE

A non più di un metro dal soggetto, parcheggiato in mezzo al marciapiedi, un carrello della spesa con dentro le sue poche cose. Una scena che ricorda il degrado di certe metropoli, non certo un quadretto da "Giardino della Serenissima". Di sicuro nel condominio più di qualcuno si è preoccupato e sono stati avvisati i carabinieri. «A parte che non è normale stendersi davanti ad un palazzo in quel modo, spesso da noi capita che lascino aperto il portone che conduce ai garage sotterranei. Non voglio pensare cosa possa accadere se ci si infila dentro non visto». Nulla fa pensare ad un soggetto pericoloso, ma chi l'ha sentito dialogare con i militari dell'Arma sopraggiunti poco dopo assicura di averlo visto rispondere male ai carabinieri ed alzare la voce. Condotto in caserma per gli accertamenti di rito, l'uomo, un soggetto dalla carnagione un po' scura e dalla pronuncia poco italiana, non è più ricomparso in zona. «È rimasto davanti al palazzo invece fino a tarda sera il carrello della spesa, però vuoto. Stamattina (ieri, ndr) l'abbiamo rivisto a qualche centinaio di metri di distanza, abbandonato sul marciapiedi, verso la stazione».



IL CONTESTO

Non è la prima segnalazione che arrivi dalla zona tra viale Lacchin e via Dante. Solo qualche settimana fa alcuni residenti denunciavano la cattiva abitudine di lasciare in bella vista, appoggiati al muro del palazzo, sacchi di rifiuti di ogni genere sempre con lo stesso comun denominatore: essere fuori nel giorno sbagliato. «Il più delle volte mal conferiti, nel senso di carta insieme alla plastica e cose così, nonostante i sacchi trasparenti, e buttati fuori talvolta il giorno prima del mercato». Non un bello spettacolo e anzi un fastidio per chi si impegna a differenziare come da regolamento. «L'ultimo regalino è stato 2 giorni fa - segnala una delle residenti - un sacco pieno di pannolini per bambino. Oggi per fortuna non c'è più». Inutile, finora, ogni richiesta di sanare la situazione, proprio nello stesso palazzo dove nei giorni scorsi gli utenti si sono visti recapitare un sollecito di pagamento arrivato addirittura prima della normale bollettazione, anche se questo al vero sembra succedere a parecchi sacilesi.