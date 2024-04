TREVISO – Buona Pasqua. Ma la sorpresa è sul cruscotto: multe davanti alla chiesa di Sant'Agnese domenica mattina durante la messa. Tra i beneficati dal foglietto giallo anche l'organista della chiesa. «Ho suonato a 5 messe, di cui quella notturna con il cambio dell'ora legale. Mi scuso se ho parcheggiato male, ma ero stanco e assonnato. Parte di quel che ho guadagnato andrà a sostenere le casse comunali».

Sanzionati per la sosta selvaggia

Parcheggiare in centro è generalmente un incubo. In alcuni giorni di più: lo sa chi pervicacemente desidera andare a messa nelle parrocchie entro Mura, lo sanno anziani o persone che per qualsiasi motivo hanno necessità di trovare parcheggi comodi e vicini. L'area di Borgo Cavour non fa eccezione. La chiesa di Sant'Agnese, di fronte al museo Bailo e alla vecchia biblioteca, di fatto non ha un parcheggio proprio. E chi non trova posto negli stalli blu a spina di pesce si organizza per mettere la macchina in modo “creativo” lungo il marciapiede, facendo attenzione a non intralciare troppo il traffico. Stesso schema rispettato domenica per la messa delle 10.

All'uscita dalla funzione l'amara sorpresa: alcune auto parcheggiate vicino a Sant'Agnese erano state multate e molti fedeli ci sono rimasti malissimo. Certo, non erano negli stalli blu, ma le difficoltà di parcheggio sono note e poi era la mattinata di Pasqua. «Le sanzioni sono state elevate a seguito di una serie di chiamate arrivate alla centrale per auto che impedivano la fruizione di uno stallo per disabili nei pressi della chiesa – fa sapere il comandante della polizia locale Andrea Gallo - il personale non ha potuto che prendere atto delle violazioni e procedere a norma di legge. Chi è disabile ha il diritto di fruire anche nel giorno di Pasqua degli stalli con regolare contrassegno».

Salasso anche all’organista

Ma i fedeli di Sant'Agnese sottolineano che forse, essendo il giorno di Pasqua, era intuibile che le macchine fossero di persone in chiesa e magari si poteva fare in altra maniera prima di elevare la sanzione. «Il disabile era sul posto ad attendere l'arrivo della pattuglia. Il mio personale usa sempre il buon senso ma ha anche obblighi di legge da far rispettare per non incorrere in omissioni» chiude Gallo. Non la migliore giornata dell'anno per l'organista della chiesa di Sant'Agnese. «Francamente ero molto stanco perché in tre giorni ho accompagnato 5 messe tra cui la veglia con annesso cambio di ora legale. Il problema dei parcheggi noi lo sperimentiamo ogni domenica. Certo, le macchine non erano negli stalli però tutti hanno cercato di fare in modo di non intralciare il passo e di creare problemi. Accetto la multa, che ovviamente vanifica il mio compenso per la messa, però allora chiedo la stessa precisione e intransigenza ogni giorno all'orario di uscita degli scolari del Pio X con Suv parcheggiati anche in terza fila e oggettivi problemi alla circolazione dei pedoni e delle auto».