TREBASELEGHE - Uniti in vita così come nella morte. Federico Vanzetto e Lucia Giusto sono morti a un giorno di distanza l'uno dall'altra dopo 64 anni di matrimonio. Insieme hanno vissuto, insieme sono morti. Hanno mantenuto la promessa "finché morte non ci separi", andandosene a distanza di sole 24 ore.



AMORE INFINITO

Un amore infinito, grande, forte, che va oltre la morte, quello di Federico, 90 anni, e di Lucia, 86. Dopo una vita trascorsa insieme il loro legame è diventato indissolubile, al punto che non sono riusciti ad allontanarsi neanche nel momento estremo e doloroso della morte. Il destino ha deciso di mettere alla prova ancora una volta il loro amore. La prima a mancare è stata Lucia, morta da un improvviso arresto cardiaco il 14 marzo, il giorno dopo il ricovero in ospedale dell'amato Federico che da un paio di anni combatteva con la malattia. Il cuore di Lucia, seppur affaticato dal peso degli anni, non avrebbe retto al ricovero in ospedale dell’amore della sua vita che, come temeva, non sarebbe più tornato a casa da lei. Poi, il giorno seguente, venerdì 15 marzo, Federico, ex muratore, si è arreso per ricongiungersi a Lucia, dopo aver vissuto sempre assieme. Come se fra loro ci fosse stato un filo impossibile da tagliare persino nel momento dell'addio. Anche se erano pronti a affrontare la morte, i figli Patrizio, Maurizio, Laura, Stefano e Michele, i nipoti, e i parenti sono sconvolti dal doppio lutto e sono chiusi nel loro dolore.



LA COMMOZIONE

Questa storia d'amore lunga tutta la vita che ha commosso la piccola frazione di Sant'Ambrogio di Trebaseleghe, il paese in cui i coniugi abitavano. «Non conoscevo personalmente Federico e Lucia, e a nome di tutta la comunità che rappresento, esprimo vicinanza, cordoglio e affetto alla famiglia e in particolare ai cinque figli – ha detto il sindaco Antonella Zoggia -. Pur in questo doloroso momento, non si può non rimanere colpiti dalla loro straordinaria storia d’amore: hanno condiviso tutto, ed ora continuano a stare assieme. La loro storia ci ricorda l’importanza di apprezzare ogni momento con coloro che amiamo». Federico e Lucia hanno vissuto insieme, l'uno accanto all'altra. E insieme se ne sono andati. E insieme saranno sepolti dopo le esequie che saranno celebrate martedì 19 marzo alle 10 nella chiesa di Sant’Ambrogio.