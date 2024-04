Incidente di Pasqua, Valentina è morta: donati gli organi. Nello schianto aveva perso la bimba che portava in grembo

PADOVA - Valentina Urli, 33 anni, è morta oggi, 4 aprile. I suoi organi sono stati donati. La donna era ricoverata in condizioni disperate all'Azienda ospedaliera di Padova a seguito di un incidente avvenuto il giorno di Pasqua. Con il compagno, Giulio Stoppa, stava andando ad Adria, dalla famiglia di lui, per il pranzo di festa. Nello schianto ha perso la sua bambina, Amelié: Valentina era incinta di 5 mesi.

L'incidente è avvenuto in corso Stati Uniti, all'altezza di una rotatoria. L'auto si è ribaltata e nell'impatto la piccola Amelié, nella pancia della mamma, è morta. Urli è stata accompagnata in ospedale ma le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito. In attesa di notizie dai medici di turno, ieri Giulio si aggirava nel reparto di terapia intensiva con il cuore in gola: «Fino a quando io sono vivo, sarai viva anche tu», ripeteva come un mantra.