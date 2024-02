SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) - Sofia Filippi al Festival di Sanremo. La giovane massaggiatrice titolare dello studio Natural Touch è stata selezionata per partecipare all’evento principe della musica italiana, in programma la prossima settimana. Una tre giorni dal 5 al 7 febbraio nel corso della quale Sofia sarà impegnata in un evento tutto riservato ai protagonisti a vario titolo della rassegna sanremese. Un traguardo importante per la ragazza di Sernaglia che, dopo aver studiato al centro di formazione professionale di Lancenigo, nel 2019 ha deciso di aprire in paese un’ attività in proprio.



IL CONTEST

«Tutto è capitato grazie alla scuola professionale di massaggio Diabasi, la più importante in Italia e che partecipa ad eventi di questo genere – racconta Sofia – recentemente ho svolto un contest organizzato da loro e nel quale venivano selezionati alcuni allievi da mandare al Festival di Sanremo. Io sono passata e così andrò in Riviera. Sono molto emozionata, potermi esprimere in un ambito di così alto livello mi riempie di orgoglio e credo non sia una cosa alla portata di tutti. Ci vogliono grande passione e sacrificio, sono convinta che chi semina come ho fatto io in questi anni prima o poi è destinato a raccogliere».



IL PIANO

Nel corso della tre giorni durante i quali svolgerà la sua attività di massaggiatrice, Sofia Filippi sarà impegnata al Villaggio del Festival, a Villa Ormond, uno dei gioielli architettonici nella zona orientale di Sanremo. Sotto le sue mani potrebbero finire i personaggi più in vista della rassegna canora, magari lo stesso conduttore Amadeus, alla ricerca di un momento di relax lontano dalle fatiche sotto i riflettori del Teatro Ariston. Anche se lei non sembra avere delle preferenze particolari. «Sono a disposizione di chiunque e naturalmente non saprò in anteprima chi mi potrà essere assegnato: cantanti, ospiti, giornalisti, persone dello staff. Se mi dovesse capitare proprio Amadeus non sarebbe un problema». Grande fan di Marco Mengoni, Sofia ha accolto con soddisfazione la notizia che anche il cantante viterbese sarà presente alla kermesse in qualità di co-conduttore della prima serata. «Lui è il mio preferito nel panorama della musica italiana – conclude - mi piacerebbe davvero tanto incontrarlo, spero proprio che questo desiderio possa essere esaudito»