Ritrovarsi a 22 anni con un titolo Slam e il mondo ai propri piedi. Ritrovarsi accolto con i massimi onori dalle più alte cariche dello Stato, ieri il premier Giorgia Meloni, domani il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Succede a Jannik Sinner, n°4 della classifica Atp, talento limpido che ha emozionato tutti con il successo storico agli Australian Open. Il presidente del Consiglio ha rotto subito il ghiaccio quando lo ha accolto: «Potrei essere tua mamma - il primo commento scherzoso - sei stato grandissimo». Il campione azzurro è arrivato alle 16 a Palazzo Chigi sfruttando un'entrata secondaria e da lì si è preso di nuovo la scena come aveva fatto in Australia: «Ti volevo far rivedere una cosa le parole del premier perché a quel punto stavamo tutti così, immobili...». Sullo sfondo le immagini della finale contro Medvedev, costretto ad arrendersi di fronte alla perseveranza di Jannik, mentre l'Italia del tennis torna finalmente a gioire 48 anni dopo il Roland Garros vinto da Adriano Panatta a Parigi. «Che bello rivivere quel momento», la risposta del campione, prima di concedersi a un caloroso abbraccio con il presidente del Consiglio e agli scatti col trofeo conquistato a Melbourne e il tricolore tra le mani. Un momento importante commentato dallo stesso premier così sui social: «L'Italia che ci piace: capace di credere in se stessa e di reagire davanti alle sfide difficili. E di vincere. Grazie per l'esempio che hai dato, Jannik, agli amanti dello sport, ai nostri giovani e all'Italia tutta».