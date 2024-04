Sinner, cosa indossa alle caviglie: svelato il segreto per i tornei sulla terra rossa

Jannik Sinner sta dando spettacolo nel primo incontro dell'Atp Madrid, che si tiene sulla terra rossa. La stagione di tennis è arrivata a quella serie di tornei che si tengono su questa superficie su cui Jannik non ha mai brillato. Le sue prestazioni, però, sono migliorate molto e non ci è voluto tanto per individuare il suo segreto. Alla vigilia del torneo spagnolo, quarto Master 1000 della stagione, l'altoatesino aveva parlato in conferenza stampa di alcuni allenamenti speciali. «Sto lavorando molto sul fisico, soprattutto in palestra».

Lavoro con i pesi, quindi, per migliorare la muscolatura sugli arti inferiori, ma in realtà il segreto deel tennista di San Candido è un altro.

Quanto può guadagnare Sinner a Madrid, montepremi totale è di quasi 8 milioni: dal premio in denaro ai punti in palio

Jannik Sinner e il segreto sulla terra rossa

Il tennista classe 2002 è riuscito a far fronte alle sue difficoltà sulla terra rossa grazie a un dispositivo. Si tratta di due fasce ortopediche alle caviglie che lo aiutano ad avere più stabilità. In questo modo le articolazioni inferiori non sono troppo sollecitate sul terreno che non permette ai piedi di avere una grande trazione. A differenza del cemento, dove le scarpe scivolano meno, sul clay è motlo più facile perdere aderenza soprattutto se non si è dotati di una muscolatura sviluppata o dei legamenti forti. Di questi, il secondo e il terzo, che si trovano sull'esterno della tibia, sono i più sollecitati dagli spostamenti laterali. Le fasce permettono così a Jannik di evitare tutte queste sollecitazioni avendo molta più stabilità e accusando meno la fatica sulle gambe.

Come è formata la cavigliera e quanto costa

Cercando su internet è possibile trovare tale dispositivo, si tratta della cavigliera Aso, dispoinibile a circa 80 euro online. Il materiale principale è il nylon, che rendono lo strumento comodo da indossare e traspirante. Dietro al tallone e al di sotto di esso passano due lacci che permettono di mantenerlo stabile. Inoltre, la linguetta che si posiziona proprio sul malleolo permette di avere più sicurezza nei cambi di direzione. In aiuto ci sono anche due stecche in plastica amovibili che offrono più supporto.

L'utilizzo è consigliato pr prevenire distorsioni e se si soffre di instabilità cronica alla caviglia. Il dispositivo è prodotto negli Stati Uniti ed è particolarmente apprezzato dai tennisti, professionisti e dilettanti, che cercano più stabilità.