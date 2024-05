Biglietti Internazionali tennis di Roma: Ground, Centrale e Grand Stand Arena. Quanto costano e quali sono le giornate migliori

I biglietti per la finale sono andati esauriti prima ancora che gli Internazionali Bnl d'Italia cominciassero. Perché è vero, tutti speravano che sulla terra rossa del Foro Italico ci fosse il rosso per eccellenza del tennis, Jannik Sinner.

Ma lo è altrettato che gli Internazionali, specialmente negli atti conclusivi, sono diventati un evento irrinunciabile per appassionati e non. I biglietti si dividono in tre categorie: quelli per il "Ground", quelli per la Grand Stand Arena e quelli per il Centrale.

Cos'è il biglietto Ground

È il biglietto più popolare, il “Ground”. Si tratta di un tagliando alla portata di tutti che consente l’ingresso al Foro Italico e l’accesso a tutti campi con posti non numerati, Stadio Pietrangeli incluso. Con questo biglietto non è possibile accedere ai due impianti principali, quello dove poi con il passare delle giornate vengono programmati i match migliori. Il prezzo cambia in base alle giornate: si va dai 18,70 euro di martedì 7 maggio ai 40,70 euro di venerdì 10.

Centrale e Grand Stand Arena

Per Centrale e Grand Stand Arena, i due campi principali, i biglietti si possono acquistare direttamente nella sezione "biglietti" del sito ufficiale degli Internazionali. In questo caso le giornate si dividono in due sessioni: diurna e serale. La prima comincia alle 11 e permette di vedere le partite in programma durante la mattinata, il secondo quelli in programma dal tardo pomeriggio, dalle 19 in poi. Il prezzo ovviamente dipende dalla giornata: i prezzi più accessibili sono quelli della prima settimana. Nella seconda, quando in campo arriveranno i giocatori migliori, i prezzi aumentano in base anche alla tribuna scelta. Chi ha intenzione di passare una giornata al Foro farebbe bene ad acquistarli in fretta. Anche senza Sinner, lo spettacolo dei grandi campioni è assicurato.

Le giornate migliori per un biglietto

In tantissimi hanno acquistato il biglietto senza sapere quali sarebbero state le partite in programma. Ecco, ora è arrivata l'ufficialità degli organizzatori del torneo sui giorni in cui i match del circuito Atp saranno divisi. Sempre scongiurando il pericolo pioggia. Tra mercoledì e giovedì le partite di primo turno, venerdì e sabato quelle di secondo turno, domenica e lunedì il terzo turno. Martedì gli ottavi di finale, mercoledì e giovedì i quarti, venerdì le semifinali e domenica la finalissima.