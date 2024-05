Risveglio terribile a Bolzano, maxi incendio nello stabilimento della Alpitronic

Un grande incendio è scoppiato verso le 9.15 a Bolzano nella zona artigianale Piani, nei pressi dei Magazzini generali. Un' enorme colonna di fumo si è alzata sulla città. Sul posto si stanno recando tutti i vigili del fuoco di Bolzano e dei dintorni. Una scuola superiore che si trova nelle vicinanze è stata evacuata. In fiamme l'intero stabilimento dell'Alpitronic, leader mondiale delle colonnine di ricarica per auto elettriche, in via di Mezzo ai Piani. Il rogo è scoppiato in una zona nella quale sono in corso lavori di ristrutturazione e si è velocemente allargato. Per il momento non risultano feriti o vittime. E' stato chiuso lo spazio aereo sulla città. La lotta contro il rogo risulta assai difficile.

Ultimo aggiornamento: 11:32

