AZZANO DECIMO (PORDENONE) - Era rimasta coinvolta martedì scorso, 19 dicembre, in un incidente mentre era in sella alla sua bicicletta, in via Rimembranze ad Azzano Decimo. Per le lesioni riportate nello scontro con un'auto era stata ricoverata all'ospedale di Pordenone, con un quadro clinico che inizialmente sembrava non destare preoccupazione. La situazione è invece precipitata improvvisamente e per Maria Battistella, azzanese di 73 anni, non c'è stato nulla da fare.

Le condizioni si sono aggravate nel giro di poche ore e la pensionata è deceduta mercoledì all'ospedale Santa Maria degli Angeli, dove era stata trasportata d'urgenza il giorno prima, in seguito alle ferite riportate.

Maria stava percorrendo in bici la centralissima via Rimembranze quando è stata urtata da una macchina ed è caduta pesantemente sull'asfalto. Secondo una prima ricostruzione sembra che all'origine dell'impatto ci sia una mancata precedenza. Tuttavia saranno soltanto gli ulteriori accertamenti e i rilievi a stabilire le cause dello scontro tra il veicolo e il velocipede, con relative responsabilità. Tra le varie ipotesi al vaglio degli inquirenti per dare una spiegazione all'accaduto è senz'altro da escludere la scarsa visibilità.

Subito dopo l'impatto, che inizialmente - in base alle lesioni - non sembrava potesse provocare la tragica conseguenza della morte, sul posto è sopraggiunta la Polizia stradale, che ha proceduto con i rilievi del caso.

Nel frattempo è arrivata pure un'ambulanza inviata dell'ospedale di Pordenone. Il personale sanitario giunto sul posto ha preso in carico la donna, praticandole le prime cure del caso. Dopo questa prima visita effettuata in loco, i medici hanno optato per il trasporto in ospedale, a Pordenone, allo scopo di valutare la situazione e il quadro clinico con gli strumenti più adeguati, valutando in particolare le possibili lesioni interne e gli effetti di una botta al capo. Poi la notizia improvvisa della morta, sopraggiunta mercoledì. L'annuncio è stato dato direttamente dai familiari della 73enne azzanese. Maria lascia i figli Paola e Stefano, la nuora, la sorella e gli amati nipoti. La data dei funerali non è stata ancora fissata.