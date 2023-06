CHIOGGIA (VENEZIA) - Un ragazzo di soli 18 anni in rianimazione e prognosi riservata all’ospedale dell’Angelo di Mestre, con trauma cranico e altri traumi in varie parti del corpo. È questo l’esito di uno scontro avvenuto oggi, verso le 13, in via Foscarini, tra un’auto e una moto.

Il ragazzo, chioggiotto, era il conducente della moto e, data la stazza dei mezzi, ha avuto la peggio. Invece, il conducente dell’automobile, un turista italiano, che si stava recando verso la sua barca, ormeggiata in zona, se l’è cavata con poco o nulla, nonostante il suo veicolo sia finito capottato a lato della strada. La dinamica dello scontro, come sempre, è in fase di accertamento ma le condizioni dei luoghi lasciano pochi dubbi: l’impatto è stato praticamente frontale, in prossimità di una curva che i due mezzi stavano impegnando procedendo in direzioni opposte a velocità, presumibilmente, non moderata. Il ragazzo è voltato in aria e ha perso il casco, sbattendo le testa sul terreno (il colpo forse attutito da un canneto) ed è finito in un fosso dal quale è stato recuperato dai vigili del fuoco, la moto è rimasta distrutta e l’auto, scivolando sul ciglio della strada, si è capottata. I sanitari del 118 intervenuti subito con l’ambulanza, hanno lavorato a lungo per stabilizzare il ferito e, viste le sue condizioni, lo hanno poi affidato all’elisoccorso che lo ha portato a Mestre.