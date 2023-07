Jesolo. Si scontra in moto contro un'auto: Alessandro, 53 anni, muore poco dopo l'arrivo in ospedale

JESOLO - Ancora sangue sulle strade del litorale. La vittima è un motociclista, Alessandro Dal Maso, 53 anni, morto ieri mattina dopo uno scontro avvenuto lungo via Adriatico, a circa un chilometro dalla rotonda Picchi.

Operaio alla falegnameria Konfort Legno a Ca' Fornera, la sua famiglia in passato era già stata segnata da un tragico lutto perché nel gennaio del 2006, sempre in un incidente stradale, aveva perso la vita la mamma Francesca D'Elia, che all'epoca si trovava in auto con il marito Giancarlo Dal Maso a San Giorgio di Livenza.

LO SCHIANTO

Ora questa nuova tragedia. L'incidente è avvenuto ieri mattina, attorno alle 10.30. Il motociclista si trovava in sella alla sua Harley-Davidson quando la moto, all'altezza del distributore Costantin, si è scontrata, per cause in corso di accertamento, contro un'auto. L'impatto è stato violentissimo, tanto da far sbalzare dalla sella il 53enne che prima di finire nel fossato che fiancheggia la strada ha fatto un volo di diversi metri. Immediato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i sanitari del pronto soccorso di Jesolo: il motociclista è stato trasferito in elicottero all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove però è deceduto poco dopo l'arrivo per le gravissime ferite riportate.

FERITE MORTALI

All'ospedale è corso il fratello Luca, da alcuni anni trasferitosi in Svizzera, in questo periodo a Jesolo per le ferie. Oltre alla moto, nell'incidente sono rimaste coinvolte altre due auto: una Kia e un'Alfa Romeo Stelvio. L'esatta ricostruzione di quanto accaduto è in fase di accertamento: non è escluso che alla base dell'incidente possa esserci una manovra azzardata. Massimo il riserbo degli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi di legge e raccolto le testimonianze dei guidatori delle due auto. Nei prossimi giorni, in base agli elementi raccolti, gli agenti cercheranno di chiarire l'esatta dinamica. Disposto il sequestro di tutti i mezzi. In città la notizia si è diffusa nel primo pomeriggio.

I COLLEGHI DI LAVORO

Sconvolti i colleghi della Konfort Legno. «Alessandro dice Pierfilippo Saramin era una persona tranquillissima, senza "grilli per la testa". Grande lavoratore e grande appassionato di Harley Davidson: a casa aveva un laboratorio dove allestiva personalmente la sua moto. Nello stesso laboratorio faceva dei lavori con il legno. Siamo sconvolti per quanto accaduto, perdiamo una belle persona». Oltre al papà e al fratello, Alessandro lascia lo zio Giovanni Dal Maso, medico di base, e la compagna Simona.

MATTINA DI INCIDENTI

Sempre ieri, attorno alle 12, un altro grave incidente stradale, ancora una volta tra un'auto e una moto, tra via Roma Destra e via Nazario Sauro. Il motociclista, C.R., 50enne, è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Mestre con una grave ferita ad una gamba. I medici l'hanno sottoposto a un intervento per salvargli l'arto. Anche qui sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi: l'esatta dinamica di quanto accaduto è in fase di ricostruzione.