CORREZZOLA (PADOVA) - È un giallo la morte di Paolo Strozza, l’uomo ritrovato cadavere nel Bacchiglione a Correzzola giovedì nel tardo pomeriggio. È un 55enne di Ariano nel Polesine, ex camionista, conosciuto dagli amici con il soprannome di “Monci”. Dagli ambienti investigativi non arrivano ancora conferme ufficiali, ma è la sorella Roberta che ha comunicato a tutti che il cadavere rinvenuto sarebbe proprio quello del fratello. E se durante i giorni in cui l’uomo era misteriosamente scomparso, si era fatta largo l’ipotesi del suicidio, ora tutte le piste investigative sono aperte. Sì, perchè Paolo Strozza è stato ritrovato in acqua con il casco da moto ancora allacciato. Della motocicletta, invece, non c’è nessuna traccia. Né sull’argine del fiume né nell’acqua. I pompieri l’hanno cercata, ma nulla è stato rinvenuto. Strano che una persona che vuole suicidarsi si getti in un fiume con il casco in testa. Più verosimile che l’uomo sia rimasto vittima di un incidente. Ma non si escludono nemmeno scenari peggiori, come l’omicidio.

Quel che è certo è che il polesano sarebbe finito in acqua il 3 luglio scorso, lunedì. E per questo i carabinieri, che svolgendo le indagini, coordinate dal pubblico ministero Silvia Golin, stanno controllando le telecamere, sia pubbliche che private, della zona, e cercano eventuali testimoni che siano passati via Argine sinistro di Brenta d’Abbà quel giorno e che magari potrebbero aver incrociato l’uomo. Al momento non è ancora stata disposta l’autopsia sul corpo, ma è verosimile che il pm decida di conferire l’incarico al medico legale nelle prossime ore, anche per un esame del Dna che ufficializzi definitivamente l’identità del cadavere, che non è stato recuperato in buone condizioni.

Il cordoglio della famiglia, il giallo

«Non so niente. Veramente sono all’oscuro di tante cose sulla vita di mio fratello. Se vorrò dire qualcosa, lo dirò quando si chiuderà questa triste vicenda, se mi vorrete dare ascolto e spazio». E’ affranta e distrutta per la morte del fratello, Roberta Strozzi, titolare dell’Estetica Roberta di via Marani ad Adria, dopo che è stato ritrovato il corpo di quello che sembra essere il fratello. Manca l’ufficialità del riconoscimento del cadavere, ma la sorella, parente più stretta di Paolo, è stata già informata e ha provveduto lei a dare notizia ai tanti amici che cercavano Paolo della sua morte. «Monci - aveva scritto sulla sua pagina Facebook - è stato trovato morto ieri sera (giovedì, ndr). Grazie a tutte le persone che mi sono state vicine durante le ricerche, in particolare Jonathan, Rossella e Stefano». Al fratello aveva poi dedicato la canzone “E’ per te” di Eros Ramazzotti. La scomparsa di Strozzi, residente ad Ariano Polesine in via Fuochi, in quella che in paese è definita la casa di famiglia, era stata segnalata da alcuni giorni. Soprannominato Monci, l’uomo aveva lavorato come camionista facendo la spola tra l’Italia ed i paesi dell’Est Europa, in particolare la Polonia. Ultimamente però il reddito di cittadinanza sembrava essere la sua unica fonte di sostentamento. Aveva attraversato anche dei momenti difficili, ma negli ultimi tempi i problemi sembravano essere stati superati. L’uomo non era sposato, né aveva figli. La sorella non sa se il fratello avesse una moto, ma per le strade di Ariano molti lo vedevano in sella a uno scooter che un amico gli aveva prestato. Il fatto che sia stato ritrovato con il casco in testa, lascia presupporre che sia rimasto vittima di un incidente. O peggio. Di certo la moto o lo scooter non è stata ritrovata dai sommozzatori. Tutto, per il momento, rimane fittamente avvolto nel mistero.