San Pietro di Stra. Supera un'auto e si schianta contro un furgone: motociclista 27enne morto sul colpo a pochi metri da casa

STRA - Incidente mortale a San Pietro di Stra. Secondo le prime riscostruzioni, intorno alle 13:30 di oggi, mercoledì 12 luglio, un motociclista 27enne del paese, Enrico Allione, superando un veicolo, sarebbe andato a sbattere contro un furgone. La moto, una Suzuki 1000, avrebbe urtato la ruota posteriore destra del furgone per poi schiantarsi contro una Punto. L'incidente in via Pertile.

Il centauro, che abitava non lontano dal luogo dell'incidente, è morto sul colpo.